Происшествия

Пал травы заметили на берегу озера Фотьевское в Великолукском районе. ФОТО

Пал травы зафиксировали на берегу озера Фотьевское в Великолукском районе 13 апреля, сообщили Псковской Ленте очевидцы.

Напомним, что за нарушение требований пожарной безопасности при сжигании сухой растительности предусмотрено наказание в виде привлечения к административной, гражданско-правовой, а в некоторых случаях даже к уголовной ответственности.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.