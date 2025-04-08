Происшествия

Порхович забил до смерти свою сожительницу и лишился свободы на семь лет

Порховский районный суд постановил приговор в отношении мужчины 1977 года рождения, который причинил своей сожительнице тяжкий вред здоровью, повлекший ее смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что мужчина в ходе бытовой ссоры с сожительницей ударил ее не менее четырех раз кулаками по голове и не менее шести раз по туловищу. От полученных телесных повреждений женщина скончалась.

Мужчина признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.