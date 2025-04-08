Происшествия

Сотрудники ФСБ изъяли почти 50 кг веществ у участника сети наркотрафика в Псковской области

В результате оперативной работы управление ФСБ России по Псковской области выявило и пресекло деятельность гражданина Российской Федерации, причастного к крупной группе наркоторговцев. Мужчина обвинён в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере, совершенном организованной группой с использованием интернета, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото и видео: УФСБ России по Псковской области

Доказано, что в 2023 году осуждённый в качестве курьера-закладчика вступил в состав организованной преступной группы, которая занималась наркоторговлей. В августе того же года он из тайника в Ленинградской области забрал наркотическое вещество и, разделив его на более мелкие партии, переместил в другие хранилища для дальнейшего незаконного сбыта. Позже фигурант направился в Псковскую область, где при извлечении из тайника наркотиков был задержан сотрудниками УФСБ России по Псковской области. Всего из незаконного оборота изъято 47 килограммов запрещенных веществ.

Приговором Великолукского городского суда Псковской области мужчине назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.