Происшествия

Около 300 коррупционных нарушений выявили за три месяца в Псковской области

Около 300 нарушений антикоррупционного законодательства выявили на территории Псковской области за 3 месяца 2025 года. Об этом старший помощник прокурора Псковской области Рахиба Сулейманова рассказала в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Если говорить о работе прокуроров, в этом году прокуроры выявили около 300 нарушений антикоррупционного законодательства. Принят ряд мер, 28 должностных лиц привлечены к административной ответственности. По материалам прокурорских проверок уже возбуждены пять уголовных дел, они сейчас расследуются», – сказала Рахиба Сулейманова.

Она уточнила, что за 2024 год было выявлено 750 нарушений антикоррупционного законодательства, 400 должностных и юридических лиц привлекли к дисциплинарной и административной ответственности. Возбуждено 12 уголовных дел по материалам проверок.

«По нашему требованию семь должностных лиц были уволены по утрате доверия, в их числе главы муниципальных образований – главы волостей двух районов Псковской области», — добавила старший помощник областного прокурора.