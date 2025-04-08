Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ поступила в областной суд

Апелляционная жалоба на меру пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной поступила в Псковский областной суд, адвокат просит поменять меру с содержания под стражей на домашний арест, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.
Жалобу суд рассмотрит в пятницу, 18 апреля, в 14.45.
Напомним, 8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца.
Сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.
Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.