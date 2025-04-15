Происшествия

Псковский доставщик стал жертвой мошенничества при доставке еды

Курьер одной из служб доставки в Пскове попал в ловушку мошенников, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Сотрудник одного из городских кафе получил заказ на доставку блюд стоимостью 5000 рублей с оплатой наличными. По приезду по указанному адресу заказчик попросил доставить дополнительные товары — сок и сигареты, предложив оплатить разницу между общей суммой заказа и уплаченными деньгами путём перевода денежных средств на указанный номер телефона.

Уверенный в честности покупателя, сотрудник службы доставки выполнил требование и произвел денежный перевод. Вскоре после этого злоумышленник прекратил отвечать на звонки, оставив сотрудника без денег и сдачи.

Факт произошедшего был зарегистрирован правоохранительными органами. Следствием установлено наличие признаков состава преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»). Уголовное дело передано дознавателям отдела полиции УМВД России по городу Пскову.