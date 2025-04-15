Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
ПЛН 25 ЛЕТ
Господин Рейтингомер
Задержание ректора ПсковГУ
Весенние запреты В Псковской области
Наталия Родионова О работе в профсоюзе
Кампуса Не будет
Лёгкая кухня Брускетта с креветками
Креативная экономика Как начать свое дело?
Конкурс слоганов в честь 25-летия ПЛН
Фотоконкурс «Я читаю ПЛН»
Событийный календарь Псковской области на 2025 год
Великие Луки к 80-летию Победы
Где выпить вкусный кофе в Пскове?
 
 
 
ещё Происшествия 15.04.2025 17:140 За изнасилование и убийство 11-летней девочки порхович отправлен в тюрьму на 24 года 16.04.2025 12:120 За строительство «финансовой пирамиды» в Великих Луках иностранца лишили свободы 16.04.2025 10:190 Молодого человека поймали на краже кухонных принадлежностей из псковского гипермаркета 16.04.2025 10:020 Ручную гранату и артснаряд идентифицировали в Псковской области 16.04.2025 09:440 Шесть случаев пала травы зафиксировали в Псковской области за сутки 16.04.2025 09:290 Мусорный контейнер горел на Рижском проспекте в Пскове
 
 
 
Самое популярное 10.04.2025 10:0013 Закономерный итог эпохи Ильиной 10.04.2025 15:118 Полиция опубликовала фото дорогостоящего гардероба и украшений Натальи Ильиной 09.04.2025 23:010 Ректор ПсковГУ Наталья Ильина вступила в преступный сговор с лаборантом 09.04.2025 17:244 Экс-преподаватель ПсковГУ Константин Шморага: Вуз был практически уничтожен за время руководства Натальи Ильиной 11.04.2025 12:054 Карту VIP-обслуживания в аэропортах 130 стран мира нашли у ректора ПсковГУ Натальи Ильиной
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

За строительство «финансовой пирамиды» в Великих Луках иностранца лишили свободы

16.04.2025 12:12|ПсковКомментариев: 0

Иностранного гражданина, обвиняемого в совершении в составе организованной группы двух мошенничеств в особо крупном размере, приговорили к уголовному сроку в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области. 

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый в составе организованной группы создал два кредитно-потребительских кооператива «КСЦ» и «Союз сбережений», которые действовали на территории города Великие Луки, городов Сосновый Бор и Кириши Ленинградской области, а также в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно заранее разработанному плану, в период с 2015 года по 2018 год подсудимый в составе преступной группы предлагал доверчивым гражданам вложить деньги в их организации, а взамен обещал в краткосрочный период высокий доход от 18 до 25% годовых. Вкладчиков убеждали, что их деньги инвестируют в крупные проекты, за счет чего и получают прибыль. Для привлечения большего количества клиентов на первоначальном этапе выплачивали обещанные проценты от вложенных сумм за счет поступлений денежных средств новых вкладчиков, по принципу «финансовой пирамиды». Полученные денежные средства никуда не инвестировались, а присваивались мошенниками. В результате подсудимый в составе преступной группы похитил денежные средства, принадлежащие 175 гражданам, на общую сумму 76 745 214 рублей.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ущерб, причиненный преступлениями, взыскан с осужденного в пользу потерпевших.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
В опросе приняло участие 186 человек
16.04.2025, 12:140 585 водителей привлекли к ответственности за тонировку автостекол в Пскове 16.04.2025, 12:120 За строительство «финансовой пирамиды» в Великих Луках иностранца лишили свободы 16.04.2025, 12:090 Региональный этап всероссийской эстафеты «Инженеры Победы» стартовал в Пскове 16.04.2025, 12:030 Начинается видеотрансляция программы «В фокусе» с Владимиром Папортом
16.04.2025, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 16 апреля 16.04.2025, 11:580 Северо-Запад стал вторым в стране по числу DDoS-атак на сайты компаний 16.04.2025, 11:550 «Коммунальный ликбез»: Дачные отходы. ВИДЕО 16.04.2025, 11:540 Детский путеводитель по Пушкинскому заповеднику пользуется вниманием гостей «Русского Запада»
16.04.2025, 11:510 Денис Кузнецов: Не у всех людей сформировано понятие об отходах 16.04.2025, 11:350 Два человека погибли в ДТП в Дедовичском районе 16.04.2025, 11:330 Россиянам назвали среднюю стоимость пасхального стола 16.04.2025, 11:280 Татьяну Победову вновь избрали главой профсоюза госучреждений в Псковской области
16.04.2025, 11:170 На Земле началась мощная магнитная буря 16.04.2025, 11:140 Отчетно-выборная конференция профсоюза госучреждений стартовала в Пскове 16.04.2025, 11:030 «Особое мнение» Татьяны Пасман: политика, муниципальное развитие и образование 16.04.2025, 10:480 Фотофакт: Одуванчики распустились на входе в Псковский кремль
16.04.2025, 10:340 Исключить органику из выбрасываемых отходов призвали псковских дачников 16.04.2025, 10:190 Стоимость золота снова обновила рекорд 16.04.2025, 10:190 Молодого человека поймали на краже кухонных принадлежностей из псковского гипермаркета 16.04.2025, 10:170 Сжигать мусор на участке нельзя — ООО «Экогрупп»
16.04.2025, 10:060 «В фокусе»: Владимир Папорт о ситуации на дорогах Пскова 16.04.2025, 10:020 Ручную гранату и артснаряд идентифицировали в Псковской области 16.04.2025, 10:000 Плановые отключения горячей воды в Великих Луках начнутся с 20 мая 16.04.2025, 09:560 Инфляция в РФ с 1 по 7 апреля составила 0,16%
16.04.2025, 09:560 Минэнерго намерено модернизировать все электросети РФ 16.04.2025, 09:440 Шесть случаев пала травы зафиксировали в Псковской области за сутки 16.04.2025, 09:410 ООО «ДАФ» выполнит ремонт Красноармейской набережной в Пскове 16.04.2025, 09:350 Александр Козловский: Команда ПЛН — высокопрофессиональный, безгранично преданный своему делу коллектив
16.04.2025, 09:300 Фразеологический путеводитель по «Пушкинской деревне» в Бугрово стал победителем «Русского Запада» 16.04.2025, 09:290 Мусорный контейнер горел на Рижском проспекте в Пскове 16.04.2025, 09:150 Квест, презентации книг и спектакль ждут гостей второго дня форума «Русский Запад» 16.04.2025, 09:150 В Пскове IT-специалисты лидируют по зарплатной удовлетворённости - опрос
16.04.2025, 09:000 Псковский курьер стал жертвой мошенничества при доставке еды 16.04.2025, 08:450 Ребенок пострадал в результате ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Великолукском районе 16.04.2025, 08:400 Великолукская конференция «За каждой спиною был свой Сталинград» собрала 35 исследователей 16.04.2025, 08:200 Госдума рассмотрит законопроект о трехмесячном сроке переселения граждан из аварийных домов
16.04.2025, 08:000 Мемуары штурмовиков Берлина представят на выставке в псковской центральной библиотеке 16.04.2025, 07:300 Митрополит Матфей совершил монашеский постриг в Псково-Печерском монастыре 16.04.2025, 07:000 Посещать кладбища, венчаться и выходить замуж нельзя в Великую среду Страстной седмицы 15.04.2025, 22:270 Три автомашины повреждены в ДТП на площади Ленина в Пскове
15.04.2025, 22:020 Субботник прошел на горе Соколиха в Псковском районе 15.04.2025, 21:450 Команда «Торнадо» Псков стала победителем юношеского турнира по хоккею 15.04.2025, 21:200 Деревянные полы устраивают в церкви Сорока Севастийских мучеников в Печорах 15.04.2025, 20:590 Полосу на проспекте Энтузиастов в Пскове закроют для движения 18 апреля
15.04.2025, 20:400 Онлайн-семинар проведут для потенциальных грантополучателей в Псковской области 15.04.2025, 20:200 Почувствовать «…удовольствие воротиться в Михайловское» смогут слушатели вебинара на портале «Образование на русском» 15.04.2025, 20:000 Сборная экскурсия «Районы, кварталы» пройдет в Пскове 19 апреля 15.04.2025, 19:400 Подержанное инкубационное оборудование не пропустили в Псковскую область
15.04.2025, 19:301 Лидер «Морального кодекса» осудил идею бесплатных выступлений ко Дню Победы 15.04.2025, 19:200 Псковичи могут принять участие в форумах «Росмолодежи» 15.04.2025, 19:000 «Гонки по вертикали»: странности «дела Ильиной», двухходовка на выборах и час Х в обкоме. ВИДЕО 15.04.2025, 18:551 В первом квартале 2025 года из Псковской области выдворили 57 нелегальных мигрантов
15.04.2025, 18:500 Предстоящий Пушкинский праздник поэзии обсудили на совещании в «Михайловском» 15.04.2025, 18:300 «Музейная неделя» стартует в Изборске 19 апреля 15.04.2025, 18:273 Решение об отключении отопления примут на следующей неделе - Борис Елкин 15.04.2025, 18:220 Лауреатом пятой премии «За заслуги в краеведческой деятельности» имени Цвылева стал Владимир Орлов
15.04.2025, 18:130 «Коммунальный ликбез»: Дачные отходы 15.04.2025, 18:100 Психолог назвал главное условие счастливого брака, где жена зарабатывает больше 15.04.2025, 18:081 «Кузница»: Клещи наступают. ВИДЕО 15.04.2025, 18:070 Судью Ольгу Жбанову представили коллективу Псковского областного суда
15.04.2025, 18:040 Розыск пропавшей 17-летней жительницы псковской деревни Опочицы прекращен 15.04.2025, 17:530 «В фокусе»: помощник прокурора Псковской области о борьбе с коррупцией и «деле Ильиной». ВИДЕО 15.04.2025, 17:520 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 15 апреля 15.04.2025, 17:520 Лучшего сварщика выбирали в «Псковских тепловых сетях»
15.04.2025, 17:410 Открытие XX Международного книжного форума «Русский Запад». ФОТОРЕПОРТАЖ 15.04.2025, 17:390 Библиотеки Пскова примут участие в акции «Диктант Победы» 15.04.2025, 17:381 «Гонки по вертикали»: странности «дела Ильиной», двухходовка на выборах и час Х в обкоме 15.04.2025, 17:280 Жителя Дно заключили под стражу по обвинению в убийстве пасынка
15.04.2025, 17:220 «В фокусе»: О безопасном обслуживании газового оборудования. ВИДЕО 15.04.2025, 17:140 За изнасилование и убийство 11-летней девочки порхович отправлен в тюрьму на 24 года 15.04.2025, 17:101 Пьяного водителя фуры с иностранными номерами поймали в Гдовском районе 15.04.2025, 17:070 «Газпром газораспределение Псков»: Стоимость техобслуживания зависит от типа оборудования
15.04.2025, 17:010 В Пскове организовали лекцию «Бизнес для молодежи» 15.04.2025, 16:540 Елена Припутенко: В Псковской области выдано восемь лицензий на обработку от клещей 15.04.2025, 16:490 Псковичей призвали не тянуть с вызовом «аварийки» при неисправности газового оборудования 15.04.2025, 16:470 Фотовыставка «Иди живи!» откроется 17 апреля в псковской библиотеке на улице Конной
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2025

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
К.А. Иванова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru