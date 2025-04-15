Происшествия

За строительство «финансовой пирамиды» в Великих Луках иностранца лишили свободы

Иностранного гражданина, обвиняемого в совершении в составе организованной группы двух мошенничеств в особо крупном размере, приговорили к уголовному сроку в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В ходе судебного следствия установлено, что подсудимый в составе организованной группы создал два кредитно-потребительских кооператива «КСЦ» и «Союз сбережений», которые действовали на территории города Великие Луки, городов Сосновый Бор и Кириши Ленинградской области, а также в Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа.

Согласно заранее разработанному плану, в период с 2015 года по 2018 год подсудимый в составе преступной группы предлагал доверчивым гражданам вложить деньги в их организации, а взамен обещал в краткосрочный период высокий доход от 18 до 25% годовых. Вкладчиков убеждали, что их деньги инвестируют в крупные проекты, за счет чего и получают прибыль. Для привлечения большего количества клиентов на первоначальном этапе выплачивали обещанные проценты от вложенных сумм за счет поступлений денежных средств новых вкладчиков, по принципу «финансовой пирамиды». Полученные денежные средства никуда не инвестировались, а присваивались мошенниками. В результате подсудимый в составе преступной группы похитил денежные средства, принадлежащие 175 гражданам, на общую сумму 76 745 214 рублей.

При назначении наказания суд учел в качестве смягчающих обстоятельств наличие малолетнего ребенка, частичное признание вины.

Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ, по совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года 4 месяца, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Ущерб, причиненный преступлениями, взыскан с осужденного в пользу потерпевших.