Происшествия

Несколько жителей Пскова и Бежаниц лишились более миллиона рублей из-за ухищрений мошенников

Несколько жителей Пскова и Бежаниц поддались на ухищрения мошенников и лишились более миллиона рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По версии следствия, некоторым гражданам из областного центра и поселка Бежаницы звонили неизвестные лица, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявили, что некие злоумышленники будто бы намерены незаконно оформить на собеседников кредиты и для предотвращения этих противоправных деяний настоятельно рекомендовали им срочно перевести свои сбережения на «безопасные счета». Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и отдельных пользователей при осуществлении ими в Сети операций купли-продажи товаров, в том числе билетов в театр.

В итоге потерпевшие лишились свыше миллиона рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела, в рамках расследования которых выясняются все обстоятельства произошедшего.