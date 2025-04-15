Происшествия

Хозпостройка горела на улице Белинского в Пскове из-за неосторожности с огнем

Возгорание хозяйственной постройки произошло на улице Белинского в Пскове 17 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. Возгорание площадью 30 квадратных метров ликвидировали 11 специалистов МЧС России и три единицы техники. Огнеборцы спасли жилой дом.

В 15:29 поступило сообщение о возгорании жилого дома и хозяйственной постройки в деревне Лежно Стругокрасненского муниципального округа. Возможной причиной стала неисправность прибора печного отопления. Пожар общей площадью 96 квадратных метров ликвидировали силами областных пожарных и добровольной пожарной команды в составе семи специалистов и трех единиц техники. Спасли жилой дом и три хозяйственные постройки.

Ночью на улице Советской в Порхове от огня пострадала половина жилого дома на две семьи. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в дом. Возгорание ликвидировали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.