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Ректора ПсковГУ не отпустили под домашний арест

Псковский областной суд отклонил апелляционную жалобу на меру пресечения ректору ПсковГУ Наталье Ильиной. Она остается в СИЗО в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей из зала суда.

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8 апреля ректора ПсковГУ Наталью Ильину задержали сотрудники правоохранительных органов. 9 апреля Псковский городской суд решил арестовать ее на 2 месяца, до 7 июня включительно.

Сторона защиты обратилась в Псковский областной суд с жалобой на принятое судебное решение, считая его незаконным и подлежащим отмене, поскольку органом следствия не представлено достаточных объективных данных о том, что находясь на свободе, обвиняемая может воспрепятствовать производству по уголовному делу и о невозможности применения в отношении нее иной, более мягкой меры пресечения.

Суд апелляционной инстанции, заслушав доводы сторон, изучив представленные материалы, с учетом характера и тяжести преступления, данных о личности обвиняемой, согласился с выводами суда первой инстанции, избравшего меру пресечения в виде заключения под стражу, не найдя оснований для её изменения на иную, более мягкую. Решение вынес судья Дмитрий Казанцев.

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Напомним, сообщается, что Наталья Ильина обложила «данью» сотрудников вуза, в Пскове жила в люксовом номере ресторанно-гостиничного комплекса «Двор Подзноева», а еще часто бывала в Москве, где купила две квартиры, в которых теперь проживают члены ее семьи и близкие родственники.

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Правоохранительным органам в связи с задержанием ректора Псковского государственного университета Натальи Ильиной оказывается необходимое содействие.