Происшествия

Мошенники завладели деньгами псковичей на сумму более семи с половиной миллионов рублей

Мошенники завладели денежными средствами жителей Псковской области на общую сумму более семи с половиной миллионов рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, некоторым жителям Пскова, Великих Лук, Порхова и Великолукского района звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками банковской сферы, правоохранительных органов и других организаций. И под предлогом необходимости перевода сбережений на «безопасные счета», организации дополнительного заработка в Сети, а также при осуществлении операций купли-продажи товара обманным путем завладели деньгами собеседников на общую сумму более семи с половиной миллионов рублей.

Потерпевшие обратились за помощью к стражам правопорядка. В настоящее время по данным фактам возбуждены уголовные дела. Ведется расследование, в рамках которого выясняются все обстоятельства произошедшего.