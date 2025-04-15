Происшествия

Мастер ключей в Пскове не платил алименты и попался приставам на собственной рекламе

Судебные приставы в Пскове смогли вычислить злостного неплательщика алиментов. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП России по Псковской области, мужчина, задолжавший своей 4-летней дочери 200 тысяч рублей, тщательно скрывался от правосудия, пока его не выдало собственное объявление об услугах по вскрытию замков.

Во время рейда сотрудники межрайонного отделения по розыску должников, их имущества и детей обратили внимание на рекламную табличку «Аварийное вскрытие замков и изготовление ключей» на двери квартиры должника. Проявив оперативность, сотрудник позвонил по указанному номеру под видом клиента, нуждающегося в срочном изготовлении дубликата ключей.

Сотрудник межрайонного отдела по розыску, переодевшись обычным клиентом, договорился о встрече по адресу для срочного изготовления ключей. Но когда должник-предприниматель открыл дверь своей мастерской, вместо ожидаемого заказчика перед ним оказались судебные приставы. Должника немедленно доставили в отделение для составления процессуальных документов.

Теперь мужчине предстоит не только погасить долг перед ребенком, но и ответить за злостное уклонение от родительских обязанностей. «Это наглядный пример, что от правосудия не скрыться даже под видом предпринимательской деятельности», - добавили приставы.