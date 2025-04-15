Происшествия

17 случаев пала травы зафиксировали в Псковской области за выходные

17 ландшафтных пожаров зарегистрировали в Псковской области за минувшие выходные, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

В Псковском районе и Острове зафиксировали по два пожара. В Гдове, Дно, Новосокольниках, Опочке, Палкино, Плюссе по одному. В Невеле зарегистрировали 7 пожаров. Общая площадь возгорания составила – 16,06 га.

Как напомнили в ГУ МЧС России по Псковской области, палы травы представляют собой реальную угрозу из-за большой скорости распространения и возможности перехода огня на жилые дома и постройки.

В случае возникновения пожара незамедлительно нужно звонить по номеру вызову пожарной охраны: 101 или в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру: 112.