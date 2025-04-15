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Разбившего продавщице голову кирпичом вора задержала полиция в Пскове

21.04.2025 13:57|ПсковКомментариев: 0

Мужчину, укравшего алкоголь из магазина в Пскове и разбившего продавщице голову кирпичом, задержала полиция, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Снимки задержанного прислали в редакцию очевидцы. 

«Данный человек украл товар в городе Псков в одном из магазинов. После этого его попыталась задержать девушка-продавец, которой он на улице разбил голову камнем. Девушка госпитализирована. Сам человек освободился 3 апреля текущего года за аналогичные преступления из мест лишения свободы. Слава Богу, оперативно задержан», - сообщили ПЛН очевидцы. 

Как уточнили в УМВД, по версии следствия, в областном центре днем 18 апреля в торговом зале магазина на улице Леона Поземского неизвестный мужчина открыто похитил бутылку виски. Причем продавцы активно противодействовали злоумышленнику, пытаясь его остановить. Однако незнакомец уже на улице ударил преследовавшего его работника магазина обломком кирпича по голове и скрылся.

Но вскоре сотрудники УМВД России по городу Пскову, обслуживающие микрорайон Запсковье, по горячим следам задержали подозреваемого. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин 1992 года рождения. Выяснилось, что он является лицом без определенного места жительства. И задержанный недавно вернулся из мест лишения свободы.

В настоящее время в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 «Разбой» Уголовного кодекса Российской Федерации. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Ведется расследование.

«Благодарим оперативников управления МВД по городу Пскову за своевременную и оперативную работу - розыск и поимку данного преступного лица. Пусть город знает героев в лицо. Может быть, кто-либо еще пострадал от его действий», - добавили очевидцы. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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