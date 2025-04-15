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Погранслужба ФСБ выявила незаконное хранение боеприпасов в Псковской области

Сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Псковской области выявлен и пресечен факт незаконного хранения боеприпасов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления.

Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

У жителей Псковской области по месту жительства обнаружены и изъяты: четыре охотничьих карабина, более 450 патронов различных калибров.

По результатам проведенной экспертизы установлено, что часть изъятых патронов предназначена для стрельбы из нарезного огнестрельного оружия калибра 9 мм типа: пистолета «Макарова», автоматического пистолета Стечкина, а часть патронов калибра 7,62х54К мм снаряжены бронебойно-зажигательными пулями.

По материалам пограничного управления по факту незаконного хранения боеприпасов следственным отделом УМВД России по Пскову возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов».