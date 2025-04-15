Происшествия

Метадон в детских игрушках обнаружили псковские таможенники у пассажирки из Латвии

Детскую куклу и обезьянку, внутри которых были спрятаны пакеты с белым порошком весом почти 600 граммов, обнаружили в пункте пропуска Убылинка в Псковской области при сканировании сумки 43-летней женщины, сообщается в Telegram-канале «ФТС России I Pro Таможни».

Видео: Telegram-канал «ФТС России I Pro Таможни»

На багаж также среагировал служебный спаниель, обученный поиску наркотических средств. Экспертиза показала, что в игрушках находится синтетический наркотик метадон.

Нарушительница с двойным гражданством, Российской Федерации и Украины, призналась, что должна была передать баул незнакомому человеку в пункте назначения.

Оперативники вышли на след 49-летнего кладмена и организатора преступной схемы в Донецке. Мужчина задержан с поличным. В ходе обыска в его доме обнаружены весы и материал для упаковки наркотиков.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств, совершенная организованной группой в крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Подозреваемый заключен под стражу. Расследование продолжается. Мероприятия проводились совместно с УФСБ России по Псковской области.