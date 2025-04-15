Происшествия

Около полутора миллионов рублей лишились псковичи после общения с аферистами

Около полутора миллионов рублей лишились некоторые жители Псковской области после телефонного общения с неизвестными аферистами, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, нескольким жителям Пскова, Порхова и Себежа звонили неизвестные. Они представлялись сотрудниками различных организаций. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогами предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов на собеседников, а также предоставления им «социальной выплаты» завладели денежными средствами доверчивых людей.

В итоге горожане, среди которых были и пенсионеры, не досчитались в совокупности около полутора миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В ходе расследования выясняются все обстоятельства произошедшего.