Происшествия

Гдович незаконно выловил рыбу в Чудском озере почти на полмиллиона рублей и ответил в суде

Незаконный вылов рыбы пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области совместно с отделом государственного контроля, надзора и рыбоохраны по региону, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении ФСБ.

Фото и видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В акватории Чудского озера житель Гдовского района, являясь звеньевым промысловой организации, незаконно выловил 206 экземпляров различных видов рыб с использованием запрещенных орудий лова (64-х ставных лесковых рыболовных сетей) и снегохода марки Yamaha.

Причинённый ущерб водным биологическим ресурсам составил 443 425 рублей.

Гдовский районный суд признал злоумышленника виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3

статьи 256 УК РФ, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также с конфискацией в доход государства орудия совершения преступления - снегохода марки Yamaha и взыскания ущерба, причиненного водным биологическим ресурсам, в размере 443 425 рублей.

Приговор суда вступил в законную силу.