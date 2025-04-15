Происшествия

Жительницу Дно подозревают в убийстве мужа

В Дновском районе женщина подозревается в убийстве супруга, сообщили Псковской Ленте Новостей в следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

28 апреля в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении в одной из квартир многоквартирного жилого дома в городе Дно тела 61-летнего местного жителя с признаками насильственной смерти.

По данному факту следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). По подозрению в совершении указанного преступления задержали 48-летнюю супругу погибшего, в ближайшее время решат вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения.

По версии следствия, 28 апреля в вечернее время пострадавший совместно с женой находился в квартире по месту проживания, где между ними произошел конфликт, в ходе которого женщина ударила мужа ножом в область туловища. От полученных повреждений потерпевший с кончался на месте происшествия.

По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств, проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые судебные экспертизы.