Происшествия

Жилой дом и веранда горели в Великолукском районе

Возгорание в жилом доме и на веранде произошло в садовом некоммерческом товариществе «Победа» в Великолукском районе 2 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Фото: ГУ МЧС РФ по Псковской области

Сообщение о возгорании поступило в 16:39. Предположительной причиной стало короткое замыкание электропроводки на вводе в веранду. Возгорание ликвидировали 13 специалистов МЧС России и три единицы техники, им удалось спасти жилой дом.

В 5:32 в этот день поступило сообщение о возгорании надворной постройки в деревне Кузьмино Усвятского муниципального округа. Предположительной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали четыре специалиста противопожарной службы области и две единицы техники.

Днем огнеборцы ликвидировали возгорание хозяйственной постройки на площади 100 квадратных метров в деревне Верино Себежского района. Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали пять специалистов противопожарной службы области и две единицы техники, спасена хозяйственная постройка.

Вечером пожарные ликвидировали возгорание пластикового мусорного контейнера на улице Гастелло в Великих Луках.

Возможной причиной стало неосторожное обращение с огнем. На месте работали четыре специалиста МЧС России и одна единица техники.