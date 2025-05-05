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Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи

05.05.2025 15:26|ПсковКомментариев: 0

В отношении заместителя председателя Псковского городского суда Светланы Григорьевой, отпустившей из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, проводят проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного суда.

Светлана Григорьева / Фото: zakon-sud.com

«В настоящее время в отношении Григорьевой проводится проверка. Все результаты по итогу. В настоящее время проверка не завершена!» - отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что Светлана Григорьева вела дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 килограмм наркотиков. В отношении них возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (часть 4 статьи 229.1 УК РФ). Подозреваемым неоднократно продлевали арест, но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи. После они оперативно покинули Россию.

 
Квалификационная коллегия судей Псковской области намерена рассмотреть действия Григорьевой на предмет совершения «дисциплинарного проступка при осуществлении служебной деятельности». Дата заседания пока не назначена. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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