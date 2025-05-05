Проверку проводят в отношении отпустившей украинских наркокурьеров псковской судьи

В отношении заместителя председателя Псковского городского суда Светланы Григорьевой, отпустившей из-под стражи четырех украинских наркокурьеров, проводят проверку, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского областного суда.
Светлана Григорьева / Фото: zakon-sud.com
«В настоящее время в отношении Григорьевой проводится проверка. Все результаты по итогу. В настоящее время проверка не завершена!» - отметили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Светлана Григорьева вела дело о четырёх украинцах, задержанных в феврале 2022 года при попытке ввезти в страну более 100 килограмм наркотиков. В отношении них возбудили уголовное дело о контрабанде наркотиков (часть 4 статьи 229.1 УК РФ). Подозреваемым неоднократно продлевали арест, но на последнем заседании по мере пресечения их выпустили из-под стражи. После они оперативно покинули Россию.