Происшествия

Заслуженного тренера из Пскова взломали мошенники

Заслуженного тренера России, президента федерации кикбоксинга Пскова, президента псковского филиала Российский союз боевых искусств Александра Лоско взломали мошенники.

Мошенники от имени Александра Лоско просят проголосовать за него по ссылке. Делать этого категорически не следует.

Напомним, ранее злоумышленники взломали аккаунта председателя комитета по социальной защите Псковской области Ольги Евстигнеевой и уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области, руководителя региональной федерации смешанных боевых единоборств Аркадия Мурылева.