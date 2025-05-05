Происшествия

Укравший стиральную машину ради покупки спиртного пскович отправится в колонию

1 год 8 месяцев в исправительной колонии строгого режима проведет житель областного центра за кражу стиральной машины и микроволновой печи (пункт «в» части 2 статьи 158 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре Пскова.

Установлено, что в период времени с 16 по 19 октября 2024 года подсудимый, проживая в частном доме на улице Никитченко в Пскове, совершил кражу стиральной машины и микроволновой печи, причинив хозяину дома значительный ущерб. Имущество он продал, а вырученные деньги потратил на приобретение спиртного.

В судебном заседании полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном, принес извинения потерпевшей, что суд учел в качестве смягчающего наказание обстоятельства. Обстоятельством, отягчающим наказании, судом признан рецидив преступлений.

Подсудимый признан виновным, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.