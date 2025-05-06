Происшествия

Ревнивую псковичку могут осудить на 15 лет за убийство соперницы

Жительницу Пскова могут осудить на срок до 15 лет за умышленное убийство на почве ревности, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города Пскова.

1 мая между двумя женщинами, проживающими в городе Пскове произошел конфликт на почве ревности из-за мужчины. Одна из женщин взяла нож и нанесла смертельный удар сопернице, от которого потерпевшая скончалась на месте.

Следователь следственного управления следственного комитета России по Псковской области по данному факту возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку).

Максимальное наказание за совершение преступления по данной статье предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Обвиняемую заключили под стражу.

Ход и результаты расследования уголовного дела прокуратура города взяла на контроль.