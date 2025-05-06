Происшествия

Одноэтажное здание горело на улице Юбилейной в Пскове

Возгорание одноэтажного неэксплуатируемого строения произошло на улице Юбилейной в Пскове 9 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 17:22. Причина – неосторожное обращение с огнем. Спасено неэксплуатируемое строение. К ликвидации привлекались 11 специалистов МЧС России и три единицы техники.

В 15:25 в Острове на улице 25 Октября в жилом доме огонь повредил кровлю. Причина – несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Спасен жилой дом. К ликвидации привлекали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

Позже, в 16:15, в Печорах на улице Новые Бутырки произошло возгорание двух надворных построек и одного бесхозного строения. Причина, предположительно, – аварийный режим работы электросети в гараже. Спасены жилой дом, баня. К ликвидации привлекали семь специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.

Затем, в 17:14, на улице Западная в СНТ «Здоровье» Гдовского района произошло возгорание в хозяйственной постройке. Причина – неосторожное обращение с огнем. Спасены три хозяйственные постройки и два садовых дома. К ликвидации привлекались восемь специалистов противопожарной службы области и три единицы техники.

А в 1:41 на улице Ломоносова в Невеле произошло возгорание двух хозяйственных построек. Возможная причина – неосторожное обращение с огнем. Спасены две хозяйственные постройки. К ликвидации привлекались шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.