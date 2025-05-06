Происшествия

Пьяный пскович устал ходить пешком и украл велосипед

В суд направили уголовное дело в отношении жителя Пскова, который совершил кражу велосипеда, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре города.

Фото: архив ПЛН

В марте 2025 года обвиняемый, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, решил переночевать в каком-нибудь подъезде. Проходя по улице Яна Фабрициуса в Пскове, он увидел на земле комплект ключей с чипом от домофона и понял, что ключи могут подойти к входной двери подъезда.

После нескольких попыток одна из дверей открылась, обвиняемый зашел в подъезд и на лестничной площадке между 1 и 2 этажом обнаружил велосипед, не пристегнутый тросовым замком. Оглядевшись по сторонам, понял, что рядом никого нет, взял велосипед и вышел с ним из подъезда. Краденный велосипед он решил оставить себе, так как устал ходить по городу пешком.

Своими действиями он причинил потерпевшему ущерб на сумму 9 000 рублей. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.