Происшествия

Жилой дом горел в палкинском селе Качаново

Возгорание в жилом доме произошло на улице Советской в селе Качаново Палкинского района 12 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в Главном управлении МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в 22:43. Предположительная причина – короткое замыкание электропроводки на вводе в дом.

Огнеборцы спасли хозяйственную постройку. На месте работали три специалиста противопожарной службы области, три специалиста МЧС России и добровольная пожарная команда «Качаново» в составе одного человека. При тушении задействовали три единицы техники.