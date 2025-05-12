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Пскович провёл 6 суток в изоляторе из-за неуплаты алиментов

Житель Пскова провел в общей сложности 6 суток в изоляторе временного содержания. Причиной административного ареста стала неуплата алиментов в пользу двух сыновей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

По решению суда 37-летней пскович обязан выплачивать треть зарплаты на содержание детей. Однако мужчина не работал, мер к трудоустройству не принимал, в результате накопилась задолженность более 885 тысяч рублей.

В отношении неплательщика был составлен протокол об административном правонарушении по статье 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Суд приговорил гражданина к 40 часам обязательных работ, однако наказание он не отработал. За уклонение от исполнения административного наказания должника привлекли к административной ответственности по части 4 статьи 20.25 КоАП РФ, за совершение данного правонарушения ему назначили административный арест на 6 суток.

У мужчины есть время на то, чтобы сделать выбор: либо наконец найти работу и начать выплаты на содержание детей или же продолжать уклоняться, но тогда следующим шагом станет уголовная ответственность по статье 157 УК РФ, уточнили приставы.