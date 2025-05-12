Происшествия

Опубликованы кадры спасения упавшего с моста в Пскове мужчины

Опубликованы кадры спасения упавшего с моста имени 50-летия Октября в Пскове 14 мая мужчины. Фотографии разместили в Telegram-канале ГУ МЧС России по Псковской области.

Фотографии: ГУ МЧС России по Псковской области

Сегодня днём в ведомство поступила информация о находящемся в воде мужчине в районе моста имени 50-летия Октября.

Инспекторы ГИМС регионального управления МЧС России незамедлительно выдвинулись на место. Спасённый специалистами 19-летний молодой человек передан сотрудникам скорой помощи.