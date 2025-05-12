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Осужденному за дискредитацию ВС РФ в Пскове ужесточили наказание

Мужчине, осужденному за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации, в Пскове ужесточили наказание до 7 лет лишения свободы, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

По приговору Псковского городского суда гражданина признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктами «б, д» части 2 статьи 207.3 УК РФ*, то есть в совершении публичного распространения под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, а равно содержащей данные об исполнении государственными органами Российской Федерации своих полномочий за пределами территории Российской Федерации в указанных целях, группой лиц по предварительному сговору, по мотивам политической ненависти и ненависти и вражды в отношении социальной группы.

Суд первой инстанции назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе в интернете, сроком на 3 года.

В апелляционном представлении прокурор указал на мягкость назначенного наказания.

Рассмотрев апелляционное представление прокурора, изучив материалы дела, судебная коллегия по уголовным делам Псковского областного суда изменила приговор.

С учетом характера и степени общественной опасности совершенного преступления, способа его совершения, данных о личности виновного, осужденному назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

*в редакции федерального закона от 25 марта 2022 года №63-ФЗ.