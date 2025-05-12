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Жительницу Пыталовского района лишили родительских прав за долги

Жительницу Пыталовского района лишили родительских прав за долги. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФССП РФ по Псковской области, 39-летняя мать троих детей задолжала 227 тысяч рублей на их содержание. Опека через суд попросила принудительно взыскать эти деньги.

Исполнительный документ о взыскании алиментов находился в отделении судебных Островского и Пыталовского районов. В рамках исполнительного производства судебный пристав обратил взыскание на денежные средства должницы, ограничил женщину в праве выезда за пределы Российской Федерации. Но должница платить не собиралась. Тогда сотрудник ведомства составил в отношении гражданки протокол об административном правонарушении по статье 5.35 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Суд приговорил гражданку к 60 часам обязательных работ.

В итоге она не только отработала назначенное наказание, но и добровольно погасила всю сумму задолженности. Каждый из детей получил равную сумму.

Судебные приставы Псковской области напоминают о необходимости выплачивать алименты, так как своевременное исполнение родительских обязательств обеспечивает ребенку достойное детство.