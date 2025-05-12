Происшествия

Великолучанин получил срок за обман пенсионеров

Великолучанина наказали за совершение трех мошенничеств (часть 4 статьи 159 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что подсудимый в октябре 2023 года вступил в состав организованной группы, созданной с целью систематического хищения денежных средств у граждан пожилого возраста на территории Псковской области, взяв на себя обязанности «курьера», а именно: получение денежных средств у заведомо обманутых граждан; перечисление заранее оговоренной части денежных средств, похищенных у граждан, на банковские счета, указанные руководителем организованной группы.

Так, 7 ноября 2023 года пожилой великолучанке по телефону сообщили, что ее дочь попала в дорожно-транспортное происшествие, и предложили для решения вопроса с пострадавшей стороной передать «курьеру» денежные средства. По указанию организатора «курьер» пришел в адрес по месту жительства потерпевшей. Не созвонившись с дочерью, женщина передала незнакомцу 75 000 рублей.

14 ноября 2023 года другой пожилой великолучанке по телефону сообщили, что ее племянница стала участником автомобильной аварии с пострадавшими. Пенсионерке предложили передать денежные средства курьеру. Якобы таким способом она возместит ущерб пострадавшим в ДТП. По указанию организатора группы подсудимый пришел по месту жительства жертвы. Не созвонившись с родственниками, великолучанка передала мужчине 120 000 рублей.

На следующий день аналогичным способом подсудимый получил от третьей потерпевшей 150 000 рублей. В этот раз пожилая жительница Локнянского района думала, что денежные средства нужны для лечения водителя, пострадавшего в результате аварии, виновницей которой якобы была ее дочь.

Часть полученных от потерпевших денежных средств курьер перечислил на банковские счета, указанные руководителем преступной группы, часть оставил себе в качестве вознаграждения.

Подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном, полностью возместил причиненный потерпевшим ущерб, принес им свои извинения, что суд учел в качестве смягчающих наказание обстоятельств.

По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 3 месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.