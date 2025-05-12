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Женщину изобличили в убийстве пенсионерки в Пскове, совершенном 33 года назад

В Псковской области женщина изобличена в убийстве, совершенном более 33 лет назад, сообщили Псковской Ленте Новостей в СУ СК России по Псковской области.

Видео: СУ СК России по Псковской области

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области расследуют уголовное дело по факту убийства в сентябре 1991 года местной жительницы, совершенное группой лиц по предварительному сговору с целью скрыть другое преступление и облегчить его совершение (пункты «а», «е» статьи 102 УК РСФСР). Длительное время данное преступление оставалось нераскрытым, однако работа по установлению виновных лиц продолжалась.

В рамках принимаемых мер по активизации работы, направленной на раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений против личности, совершенных в прошлые годы, уголовное дело было изучено сотрудниками отдела криминалистики регионального следственного управления, которыми оказана методическая и практическая помощь в расследовании. В результате совместной работы следственных органов, сотрудников отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу УКСС в федеральных округах ГУК (КЦ) СК России, экспертов ЭКЦ ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области, ГУУР МВД России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по Псковской области по проверке различных версий произошедшего удалось установить женщину, совершившую убийство потерпевшей совместно со своим сожителем.

По версии следствия, 28 сентября 1991 года фигурантка и ее сожитель прибыли в один из частных жилых домов на территории города Пскова, где проживала потерпевшая 1919 года рождения. Войдя в доверие к пожилой хозяйке дома под предлогом аренды комнаты, пара осталась у нее переночевать. После этого в вечернее время женщина по согласованию со своим сожителем несколько раз ударила хозяйку дома топором по голове, после чего они беспрепятственно похитили имеющееся в доме имущество и скрылись с места преступления. От полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.

В настоящее время фигурантка, в последнее время проживавшая на территории Алтайского края, задержана в процессуальном порядке, ей предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктами «а», «е» статьи 102 УК РСФСР. По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.