Происшествия

Поддельная пятитысячная банкнота изъята в Пскове

В одном из финансовых учреждений Пскова 16 мая была обнаружена фальшивая пятитысячная купюра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

По имеющимся данным, поступила купюра от псковички. В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденного уголовного дела.

В этой связи стражи правопорядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денежных знаков, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.