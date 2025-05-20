Происшествия

Сотрудник деревообрабатывающего цеха в Новоржевском районе травмировал голову на работе

В Новоржевском районе следователи регионального управления СКР выясняют обстоятельства травмирования сотрудника на производстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фотографии: СУ СК России по Псковской области

20 мая в правоохранительные органы поступило сообщение о получении травмы сотрудником производственного предприятия. По данному факту Бежаницким межрайонным следственным отделом СУ СК России по Псковской области организована доследственная проверка.

По предварительным данным, работник деревообрабатывающего цеха во время распила древесины получил травму в области головы от вылетевшего из станка фрагмента деревянной доски.

Следователем Бежаницкого межрайонного следственного отдела регионального управления СКР произведен осмотр места происшествия, изъята необходимая документация, назначены судебные экспертизы. Выполняется комплекс проверочных мероприятий, по результатам которых следствие примет процессуальное решение.