Девять трупов котов и котят обнаружили в холодильнике псковички на проспекте Энтузиастов

Девять трупов котов и котят обнаружили в квартире на проспекте Энтузиастов в Пскове, сообщили волонтёры в соцсети «ВКонтакте».
Фото здесь и далее: «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год»
«Мы только вернулись с ее адреса, где сегодня из холодильника изъяли вместе с опергруппой девять трупов котов и котят!
Два месяца назад владелица квартиры должна была посетить стерилизацию животных, собрала на это средства и канула в туман, а в холодильнике сегодня нашли истекшую кровью в родах девочку мейнкуна с новорожденными котятами!» - рассказали волонтеры.
Напомним, в ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове.
Содержавшая животных женщина помещена в медицинское учреждение.