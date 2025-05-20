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Девять трупов котов и котят обнаружили в холодильнике псковички на проспекте Энтузиастов

Девять трупов котов и котят обнаружили в квартире на проспекте Энтузиастов в Пскове, сообщили волонтёры в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: «КОТоПРИТОН Рины Ш. Псков 2025 год»

«Мы только вернулись с ее адреса, где сегодня из холодильника изъяли вместе с опергруппой девять трупов котов и котят!

Два месяца назад владелица квартиры должна была посетить стерилизацию животных, собрала на это средства и канула в туман, а в холодильнике сегодня нашли истекшую кровью в родах девочку мейнкуна с новорожденными котятами!» - рассказали волонтеры.

Напомним, в ночь на 21 мая зоозащитники изъяли 44 кошки, которые содержались в антисанитарных условиях в квартире многоэтажки на проспекте Энтузиастов в Пскове.

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Содержавшая животных женщина помещена в медицинское учреждение.