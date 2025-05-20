Происшествия

Мужчина пострадал при пожаре в великолукской деревне Плаксино

39-летний мужчина пострадал при пожаре в жилом доме в великолукской деревне Плаксино 21 мая, сообщили Псковской Ленте Новостей в ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 8:28. В результате пожара пострадал 39-летний мужчина, он доставлен в медицинское учреждение для оказания помощи.

Возможной причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнем. Огнеборцам удалось спасти жилой дом и баню. К тушению привлекались семь специалистов и две единицы техники