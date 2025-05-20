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Похитившего фрукты псковича задержали Росгвардейцы

22.05.2025 21:00|ПсковКомментариев: 0

В областном центре сотрудники Росгвардии задержали псковича, совершивший хищение фруктов из магазина, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: Пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

22 мая около 1:00 сотрудники Росгвардии патрулируя улицы Пскова получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете на улице Яна Фабрициуса.

Росгвардейцы оперативно выдвинулись на место происшествия и по прибытию задержали 25-летнего псковича, который пронес через кассовый узел фрукты, при этом не заплатив них.

По данному факту проводится проверка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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