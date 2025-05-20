Происшествия

Житель Пскова отправился в колонию за пять краж из магазинов

Пскович отправился в колонию за пять краж из магазинов, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что через 3 месяца после освобождения из мест лишения свободы молодой человек, ранее неоднократно судимый за совершение различных преступлений против собственности, а также за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, совершил 3 кражи из различных магазинов сети «Пятерочка» в Острове и 2 кражи из магазинов той же сети в Пскове.

Действия жителя Пскова квалифицированы судом по каждому из совершенных преступлений по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества).

Мировым судьей приняты во внимание обстоятельства совершения преступлений, характеризующие данные подсудимого, наличие смягчающих обстоятельств в виде признания вины, наличия несовершеннолетнего ребенка, полного добровольного возмещения имущественного ущерба причиненного в результате преступлений, явки с повинной.

В действиях подсудимого судом установлен рецидив преступлений, то есть совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенное умышленное преступление.

По результатам рассмотрения уголовного дела мужчине окончательно назначено наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Осужденный взят под стражу в зале суда.