Происшествия

Жительницу Псковского района будут судить за неуплату алиментов

Жительница Псковского района предстанет перед судом за неуплаты алиментов (часть 1 статьи 157 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Работники прокуратуры Псковского района изучили уголовное дело по обвинению в отношении 29-летней жительницы Псковского района, которая будучи лишенной родительских прав и ранее привлеченной к административной ответственности за неуплату алиментов на содержание своих несовершеннолетних детей, а также судимой за аналогичное преступление в 2022 году, продолжила не уплачивать алименты.

Не сделав надлежащие выводы, подсудимая продолжила нарушать охраняемые законом интересы несовершеннолетнего ребенка и в период с апреля 2023 года по ноябрь 2024 года не исполняла обязанности по материальному содержанию дочери.

Санкция части 1 статьи 157 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 1 года.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский районный суд.