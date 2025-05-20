Происшествия

Житель Псковского района рискует оказаться за решеткой за попытку украсть упаковку пива

Житель Псковского района, который пытался ограбить магазин на улице Михайловской в псковской деревне Борисовичи, попал под суд, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре района.

Работники прокуратуры Псковского района изучили уголовное дело по обвинению в отношении 37-летнего ранее неоднократно судимого жителя Псковского района, который не имея денежных средств решил вынести из магазина целую упаковку пива, однако был задержан продавцом.

Санкция часть 1 статьи 161 УК РФ предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.

Дело направлено для рассмотрения по существу в Псковский районный суд.