Происшествия

Острович арестован за демонстрацию запрещенной символики в соцсетях

Островским городским судом 25 мая рассмотрено дело об административном правонарушении. Дело возбуждено в отношении жителя Острова, разместившего в сети «Интернет» запрещенную символику, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что сотрудник УМВД России по Псковской области 27 февраля в ходе мониторинга сети «Интернет» выявил факт публичной демонстрации на странице островича в социальной сети «ВКонтакте» изображения символики общественного движения, которое решением Московского городского суда от 9 июня 2021 года признано экстремистским, а его деятельность на территории Российской Федерации запрещена.

Суд счёл действия обвиняемого нарушением действующего законодательства и признал его виновным. В качестве наказания назначен административный арест сроком на 7 суток.