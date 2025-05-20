Происшествия

За незаконную вырубку 25 деревьев у порховича конфисковали бензопилу

49-летнего мужчину в Порховском муниципальном округе привлекли к уголовной ответственности за незаконную рубку лесных насаждений в особо крупном размере (часть 3 статьи 260 УК РФ), сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

Расследование установило, что в период с октября по декабрь 2024 года безработный мужчина в лесном массиве Порховского участкового лесничества вблизи деревни Деревково Порховского округа на землях лесного фонда, используя бензопилу, спилил 8 берез и 17 единиц черной ольхи, которые распилил, а затем, используя трактор, вывез и использовал в личных целях.

С учетом позиции государственного обвинителя, суд назначил виновному наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.

Кроме того, приговором суда постановлено конфисковать бензопилу в доход государства.