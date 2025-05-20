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Уголовное дело завели на экс-ведущего инспектора Псковской таможни за превышение должностных полномочий

По материалам УФСБ России по Псковской области следователи возбудили уголовное дело в отношении бывшего ведущего инспектора отдела по контролю за ввозом и оборотом товаров службы таможенного контроля Псковской таможни, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом «е» части 3 статьи 286 Уголовного кодекса Российской Федерации (превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео: УФСБ России по Псковской области

Установлено, что фигурант на систематической основе за материальное вознаграждение оказывал содействие жителю города Великие Луки по беспрепятственному прохождению грузовых транспортных средств с санкционной и контрабандной продукцией из Республики Беларусь в Российскую Федерацию в обход официальных пунктов пропуска.

Обвиняемый информировал подельника о местах нахождения сотрудников таможенной службы, иных правоохранительных органов, а также сообщал о свободных от надзора автомобильных дорогах на границе между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. За свои услуги бывший инспектор получил денежные средства в размере более одного миллиона рублей.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.