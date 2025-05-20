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В Пскове задержан «закладчик», связанный с крупной наркосетью в Петербурге

В Пскове сотрудники полиции задержали 36-летнего «закладчика» за незаконный оборот наркотиков. Его деятельность привела петербургских сыщиков в автосервис в деревне Липсари Всеволожского района Ленинградской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Видео: ГУ МВД РОССИИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Хозяин автосервиса – 40-летний мужчина, проживающий в соседней Ириновке. В ходе обыска полицейские обнаружили доказательства наркобизнеса задержанного в Пскове «закладчика»: пакетики со следами «синтетики», весы, упаковочный материал, а также 74 патрона калибра 5,6 мм и сигнальный пистолет. Хозяин автосервиса отрабатывается полицейскими на причастность к противоправной деятельности.

В ходе профилактического рейда в отделы полиции для разбирательства были доставлены 11 человек, 6 из которых привлечены к административной ответственности за различные правонарушения.

Отработка задержанных вывела полицейских на крупный «улов». В арендуемом помещении паркинга на улице Софьи Ковалевской в Калининском районе Петербурга оперативники обнаружили партию наркотиков: почти полкило кокаина, более 800 граммов «экстази», 4 килограмма гашиша и 200 граммов марихуаны. Здесь же был задержан и владелец опасного зелья, 41-летний местный житель, проживающий в соседнем доме. Ранее мужчина неоднократно был судим за незаконный оборот наркотиков. В отношении него возбудили очередное уголовное дело и заключили под стражу.