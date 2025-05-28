Происшествия

Уголовное дело завели на несовершеннолетнего жителя Пустошки за ложное сообщение о минировании

По оперативным материалам УФСБ России по Псковской области и МО МВД России «Себежский» возбуждены уголовные дела по фактам совершения преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в отношении объектов социальной инфраструктуры) и части 3 статьи 207 Уголовного кодекса Российской Федерации (заведомо ложное сообщение об акте терроризма в целях дестабилизации деятельности органов власти), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФСБ.

Установлено, что в январе несовершеннолетний местный житель вместе с неустановленным лицом сообщил о минировании отдела полиции, а также объекта социальной инфраструктуры в городе Пустошка.

Звонок был осуществлен с подменного номера от имени нескольких жителей Пустошкинского района, к которым подросток испытывал личную неприязнь. В ходе осмотра зданий и прилегающей территории взрывных устройств обнаружено не было.

Расследование уголовного дела продолжается.