Происшествия

Псковские таможенники выявили 50 нелегальных коробок с вином на границе с Латвией

В пункте пропуска «Бурачки» в Себежском районе таможенники обнаружили в грузовике алкогольную продукцию на миллионы рублей, сообщила Псковской Ленте Новостей пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Фотографии: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления

Алкоголь ввозился из Латвии в Россию. В представленных сотрудникам таможни товаросопроводительных документах имелась информация об алкогольной продукции общим весом брутто 20,4 тонны.

Сотрудники выявили, что фактический вес товара на 630 кг превышает указанный в документах вес. При проведении таможенного досмотра оказалось, что 285 бутылок вина, произведенного во Франции, и шесть бутылок с вином, произведенным в США, не были задекларированы.

В отношении латвийского перевозчика возбуждено дело об административном правонарушении по части 3 статьи 16.1 КоАП РФ (сообщение таможенному органу недостоверных сведений о наименовании и весе брутто товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза).

«Алкоголь, являющийся предметом правонарушения, изъят. В рамках административного расследования назначена товароведческая экспертиза. Но уже сейчас можно сказать, что стоимость всей изъятой алкогольной продукции превышает три десятка миллиона рублей», - отметила исполняющая обязанности начальника таможенного поста МАПП Бурачки Татьяна Симонова.