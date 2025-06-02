Происшествия

Жители Псковской области поддались на уловки кибермошенников

Нескольким жителям Пскова и Печор звонили неустановленные лица, которые представлялись сотрудниками банков и правоохранителями. И путем разнообразных ухищрений, в частности, под предлогами якобы необходимости перевода сбережений на «безопасные счета», завладели сбережениями доверчивых людей, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Кроме того, незнакомцы ввели в заблуждение и отдельных пользователей Сети при осуществлении ими операций купли-продажи товаров, в том числе велосипеда и стиральной машины

В итоге потерпевшие лишились в общей сложности свыше двух миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. Возбуждены уголовные дела. Проводится расследование.