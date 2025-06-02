Происшествия

Найденный в Себежском районе схрон с артснарядами уничтожили военнослужащие

УФСБ России по Псковской области приняты меры по недопущению поступления в незаконный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в лесном массиве вблизи озера Белое Себежского района обнаружен схрон со снарядами времён Великой Отечественной войны: 20 артиллерийских снарядов калибра 76 мм, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства.

Видео и фото: УФСБ России по Псковской области

В целях обеспечения безопасности местного населения боеприпасы уничтожены на месте военнослужащими Псковского соединения ВДВ путём контролируемого подрыва.

В настоящее время управлением совместно с УМВД России по Псковской области проводится комплекс ОРМ, направленных на установление лиц, причастных к незаконной поисковой деятельности.