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Руководителя госучреждения Дедовичского района могут наказать за растрату

Исполняющего обязанности директора государственного учреждения Дедовичского района могут привлечь к ответственности за растрату государственного имущества, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

В Дедовичский районный суд поступило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности директора государственного учреждения Дедовичского района, обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием своего служебного положения).

Из обвинительного заключения следует, что обвиняемый, управляя служебным автомобилем, допустил съезд в кювет, в результате чего автомобиль получил технические повреждения. С целью недопущения ремонта служебного автомобиля за личные денежные средства он решил похитить деньги с использованием своего служебного положения.

Так, в апреле 2024 года обвиняемый обратился с предложением ремонта служебного автомобиля к директору общества, который, будучи неосведомленным о преступных намерениях должностного лица о внесении фиктивных сведений в отчет об аренде спецтехники по контракту, завысил количество отработанных часов на общую сумму 20 700 рублей, причинив ущерб учреждению на данную сумму.

Также обвиняемый в январе, используя своё служебное положение, дал своей подчиненной, не осведомленной о преступных намерениях, обязательные для исполнения устные указания о внесении недостоверных сведений в путевые листы на спецтехнику о количестве заправленного дизельного топлива. Подчиненная оформила документы, согласно его указаниям. В последствии обвиняемый реализовал дизельное топливо.

Решается вопрос о принятии уголовного дела к производству суда и назначении его к судебному разбирательству.